Un centrocampista completo che finalmente ha trovato la sua consacrazione dopo un periodo di vagabondaggio che da trampolino di lancio si è trasformato in zavorra per la propria crescita. Bryan Cristante ha ora trovato la sua definitiva consacrazione con la maglia dell'Atalanta e sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Un autentico maestro nel far rendere al meglio soprattutto i propri centrocampisti.



IL RISCATTO DAL BENFICA - Una prima parte di stagione quasi magica per il mediano classe '95. 15 presenze su 17 in campionato condite da 5 gol a cui vanno aggiunte le 6 apparizioni con 3 gol in Europa League dove l'Atalanta ha dominato un girone di ferro. Ancora di proprietà del Benfica (che lo aveva acquistato dal Milan nel 2014) il club bergamasco ha già esercitato il diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro che ora andrà solo ufficializzato.



SARA' ASTA, ECCO CHI LO VUOLE - L'obiettivo della società guidata dal presidente Percassi è ora quello di trattenere Cristante in rosa fino a giugno per provare a venderlo realizzando una fondamentale plusvalenza. Il prezzo lo fa il mercato ma la richiesta, complici le grandi attenzioni su di lui, è già salita fino a 30 milioni. La Juventus è vigile, complici gli ottimi rapporti sia con l'Atalanta che con l'agente Beppe Riso. Negli ultimi giorni, tuttavia, anche la Roma ha provato ad accelerare per disturbare sia i bianconeri che l'Inter altra big alla ricerca di un rinforzo giovane, italiano e di prospettiva sul mercato. Chi la spunterà? Comunque andrà il bilancio dell'Atalanta potrà sorridere.