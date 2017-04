Giovanni Sartori, direttore sportivo dell'Atalanta, fa il punto sul mercato nerazzurro ai microfoni di Radio Olympia: "Freuler alla Lazio? Al momento ogni nome di un nostro giocatore che viene dato e scritto in uscita dall'Atalanta è Fantacalcio, o frutto della fantasia che maggiormente a Roma non manca mai, su entrambe le sponde del Tevere. Tuttavia, l'asse con la Lazio è aperto per via del diritto di riscatto che possiamo esercitare, come da accorsi presi, entro il 15 giugno per Berisha. Forse anche prima, agli inizi di giugno, una volta terminato il campionato e soprattutto conosciuta la nostra posizione finale, decideremo il da farsi, ed a quel punto, ripeto e sottolineo solo in quel momento, con il portiere albanese e la società laziale si potrà eventualmente intavolare un discorso economico e non solo".