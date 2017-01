Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta, ha parlato a laziopress.it di Paloschi e Sportiello, accostati alla Lazio: "I biancocelesti non si sono mai fatti avanti per Paloschi, perciò le chiacchiere che si leggono in giro di un presunto interessamento da parte loro non sono reali. Anche un possibile scambio tra Berisha e Sportiello è una voce che mi risulta nuova. Non ho sentito nessuno della Lazio, per i nostri giocatori".