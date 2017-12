Atalanta-Sassuolo 2-1 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 16’ pt Cornelius (A), 32’ pt Toloi, 29’ st Toloi (autogol)



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Bastoni; Castagne, de Roon, Haas (21’ st Schmidt), Gosens; Kurtic; Orsolini (39’ st Ilicic), Cornelius (43' st Gomez). A disp. Berisha, Rossi, Masiello, Caldara, Vido, Melegoni, Hateboer, Spinazzola, Barrow. All. Gasperini.



Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Rogerio; Frattesi (28’ st Politano), Mazzitelli, Cassata (9’ st Magnanelli), Pierini (9’ st Falcinelli), Matri, Ragusa. A disp. Consigli, Marson, Missiroli, Peluso, Scamacca, Politano, Lirola, Goldaniga, Berardi, Duncan. All. Iachini.



Arbitro: Ghersini di Genova (Rocca, Lanotte, Minelli)

Var: Giacomelli

Avar: Ranghetti



Ammoniti: 25’ pt Cassata (S)



Espulsi: 44' st Kurtic (A)



Note: pomeriggio soleggiato. 10’ di contestazione a inizio partita da parte della Curva Nord per l’orario scelto per la gara, un pomeriggio lavorativo. Spettatori totali: 3.867



Recupero: 2’; 5’.