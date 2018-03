Christian Capone, esterno offensivo di proprietà dell'Atalanta ora in prestito al Pescara, svela i suoi sogni a la Gazzetta dello Sport: "L'esordio con l'Atalanta, in Coppa Italia proprio contro il Pescara, è la mia più grande emozione sportiva. In estate mi sentivo pronto per il calcio professionistico e ho scelto Pescara. Questa stagione in serie B sarà a mio avviso importante per la mia carriera. Ho accettato di lavorare con Zeman: rispetto a Gasperini sono due allenatori diversi caratterialmente ma molto simili a livello di gioco, sono entrambi votati all'attacco. Il mio sogno sarebbe quello di vestire la maglia nerazzurra, magari fare coppia con il Papu Gomez. E' il giocatore a cui mi ispiro di più, un esempio per tutti i giovani".