Sospiro di sollievo per Mattia Caldara. Il fallo killer di Michy Batshuayi sul difensore dell’Atalanta, in prestito dalla Juventus fino al termine di questa stagione, aveva fatto temere un nuovo stop. Un calcio tremendo, dritto sul naso del classe ’94, costretto ad abbandonare il campo sanguinante. Dopo la sfida di Europa League contro il Borussia Dortmund, è arrivata però una sentenza confortante dalla lista dei convocati di Gasperini: Caldara è arruolabile per il match di domani contro la Fiorentina. Anche se acciaccato, il talento bergamasco - in attesa dell'arrivo in bianconero - non molla un centimetro