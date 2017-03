Tra le sorprese della grande stagione dell'Atalanta c'è anche Leonardo Spinazzola, esterno di proprietà della Juventus, che ha parlato oggi a Sky Sport: "Per adesso quello che stiamo facendo è un'impresa. Se poi finiremo in questa posizione sarà un miracolo, all'inizio nessuno se lo sarebbe aspettato. Per la Champions League penso che Juve, Roma e Napoli siamo più forti. Noi stiamo andando alla grande, se continuiamo così credo che potremmo qualificarci per l'Europa League. Gasperini? C'è tanto di suo nella mia esplosione, ha un'idea di calcio che hanno in pochi. All'inizio alcuni miei errori difensivi ci erano costati delle sconfitte e Gasperini mi mise in panchina. Mi disse che se non fossi migliorato difensivamente non avrei più giocato, quindi ho lavorato tanto per crescere".