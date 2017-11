"E' un pareggio amaro perchè avevamo la vittoria fino al 93', anche questo ci servirà per migliorare. Non ci dobbiamo abbattere perchè continuiamo a non perdere in Europa, adesso con fiducia andiamo avanti e ci prepariamo già alla sfida contro la Spal di domenica". Lucida l'analisi di Leonardo Spinazzola, al termine della sfida all'Apollon Limassol valevole per la quarta giornata del Girone E di Europa League. "Negli ultimi minuti di gara loro si sono buttati tutti in avanti, forse ci è mancata un po' di lucidità. Ci siamo abbassati un po' troppo ed è arrivata la rete del pari, la rivedremo presto con il mister per capire cosa abbiamo sbagliato - prosegue Spinazzola - Qualificarsi era un sogno, appena dopo il sorteggio. C'è il rammarico perchè avremmo già potuto festeggiare stasera, ma ci rifaremo. Abbiamo otto punti e c'è la possibilità di arrivare primi". Inevitabile soffermarsi sui supporters nerazzurri che hanno raggiunto in gran numero Cipro: "C'erano quasi più tifosi bergamaschi che quelli di casa - ride, ndr - diamo sempre tutto e grazie ai nostri tifosi anche di più, ci trasmettono grande carica".