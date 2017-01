L'Atalanta tratta l'argentino dell'Independiente, Emiliano Rigoni come vice Gomez. In uscita l'attaccante Paloschi si avvicina alla Sampdoria, che offre 6 milioni contro i 7 richiesti dal club bergamasco. Senza l'inserimento nella trattativa di Budimir, che interessa sempre al Crotone. I blucerchiati cercano anche un difensore sul mercato: ballottaggio tra il giovane croato Simic dell'Hajduk Spalato e Barba dell'Empoli. Nel mirino per la prossima stagione Caprari e Verre del Pescara. In uscita il centrocampista colombiano Carbonero è richiesto da Santos e Vasco da Gama in Brasile.