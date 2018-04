Atalanta-Torino 2-1 (primo tempo 0-0) Marcatori: 9' st Freuler (A), 11' st Ljajic (T), 20' st Gosens (A) Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Mancini (36' st Bastoni); Hateboer (1' st Castagne), de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow (41' st Cornelius), Gomez. All. Gasperini Torino (3-4-3): Sirigu; Nkoulou, Burdisso, Moretti, Bonifazi (22' st Molinaro), Acquah (31' st Berenguer), Rincon, Ansaldi, Edera (39' st Niang), Ljajic, Belotti. All. Mazzarri. Arbitro: Aureliano di Bologna (Schenone, Tasso; Rapuano) Var: Guida Avar: Fiorito Ammoniti: 5' st Caldara (A), 10' st de Roon (A), 38' st Ansaldi (T), 46' st Moretti (T) Espulsi: - Note: pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in perfette condizioni. Spettatori: 4.692 Abbonati: 14.164. Spettatori totali: 18.856. Al 23' st l'arbitro concede un time out per dissetarsi. Recupero: 1',5'