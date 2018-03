Atalanta-Udinese 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 23' st Petagna, 29' st Masiello



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Gosens, De Roon (47' st Haas), Freuler, Castagne (1' st Hateboer); Cristante; Petagna (44' st Barrow), Gomez. All. Gasperini



Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Nuytinck; Zampano, Ingelsson, Balic, Jankto (36' Pontisso), Adnan (28' st Maxi Lopez); De Paul, Perica (36' st Widmer). All. Oddo



Arbitro: Pairetto di Torino (Tonolini, Di Liberatore; Minelli)

Var: Abisso

Avar: Preti



Ammoniti: 42' pt Nuytinck (U), 12' st De Paul (U), 24' st Petagna (A)



Espulsi: -



Note: pomeriggio ventoso, terreno di gioco appesantito dalla pioggia ma in buone condizioni. Prima dell'inizio, un minuto di raccoglimento in memoria di Emiliano Mondonico, accompagnato dalle note di "Io Vagabondo". Spettatori: 3040. Abbonati: 14.164. Spettatori totali: 17.204. Incasso: 47.253,50 euro.



Recupero: 3', 3'.