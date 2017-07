Doppia seduta di lavoro al Marinoni di Rovetta per i nerazzurri, trasferitisi il 10 luglio in Val Seriana per iniziare la preparazione estiva.

Questa mattina, dopo aver lavorato in palestra, il gruppo si è allenato con la palla sul campo ed ha concluso la seduta con una lunga sessione di corsa. Nel pomeriggio ancora palestra, tecnica, tattica e partitelle.

Caldara si è sottoposto alle consuete visite mediche a Bergamo e poi ha raggiunto i compagni in ritiro. Per lui al mattino corsa sui sentieri sterrati di Castione e nel pomeriggio lavoro con la squadra.

Domani mattina (ore 9,30) allenamento a Rovetta, mentre nel pomeriggio (ore 16,30) amichevole contro l’Erminio Giana a Brusaporto.