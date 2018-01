Partitella d'allenamento contro la Feralpisalò (formazione di Serie C) oggi pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per l'Atalanta. Risultato finale 3-1 per i nerazzurri che hanno sbloccato il match al 26' con Rizzo, abile a girare in rete dopo un'azione di Gosens. Il pareggio della Feralpisalò dopo dieci minuti con Ponce. Nella ripresa Orsolini dopo 9' sigla il nuovo vantaggio su calcio di rigore procurato da Gosens. Il 3-1 porta invece la firma di Barrow al 25' con un preciso diagonale di destro. Domani la squadra si allenerà al pomeriggio a porte chiuse.