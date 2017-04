Un punto prezioso che vale quanto una vittoria.



L'Atalanta, ieri in scena all'Olimpico, ha superato se stessa e, nella prima frazione di gioco, anche la squadra di Spalletti; i nerazzurri, infatti, hanno saputo mantenere il gioco alto, cercando, in più frangenti, la soluzione tattica in avanti e il momentaneo vantaggio non è stato di certo un caso. Tuttavia, nella seconda parte del match, le assenze di due uomini fondamentali nel gioco di Gasperini, Spinazzola e Gomez si sono fatte sentire a lungo andare e la Roma è stata capace di rinchiudere nella propria metà campo l'Atalanta ma, vuoi la sfortuna (due pali per i giallorossi), vuoi la bravura di Gasperini nell'inventarsi questo 3-5-1-1, alla fine pareggio è stato. E che pareggio.



Nell'impresa in terra capitolina, la 'follia' e, al tempo stesso, la sorpresa più bella, ha il nome di Bryan Cabezas. Follia perché, inserirlo nel secondo tempo contro una squadra desiderosa di mangiare i nerazzurri, il piccolo giovane poteva essere risucchiato facilmente dal furore giallorosso; sorpresa, poiché alla fine non è stato così, anzi, Cabezas ha portato quella velocità e quella freschezza che mancavano sulla corsia di sinistra, creando qualche piccolo fastidio agli avversari. Definito il vice Gomez, il suo battesimo in questo campionato è stato piacevole e di buone prospettive. Che sia un altro giocatore d'arricchimento del tesoriere nerazzurro? Ai posteri, l'ardua sentenza. Nel frattempo, auguri di Buona Pasqua tifosi atalantini e appassionati di calcio.