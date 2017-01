Il ritorno al Comunale dopo quasi un mese d'assenza. Il ritorno al successo, dopo i flop insaccati contro Juventus e Lazio.



Non che questa squadra avesse lasciato cattivi pensieri circa il rendimento, che, tra l'altro, non è mai venuto meno, ma, si sa, alle volte, basta poco per ingarbugliarsi e perdersi inesorabilmente in un bicchiere d'acqua. L'uomo in più, che non vuole essere considerato il migliore in assoluto considerando che questo sarebbe il monumentale Masiello, si è rivelato un giocatore atipico, Andrea Petagna: il gigante centravanti, ancora una volta, non trova il gol ma si fa in quattro per la squadra ed è grazie alla sua scaltrezza che si guadagna il rigore, trasformato alla perfezione da quel signor argentino, Alejandro Gomez, emblema di un team eccelso.



Ma Atalanta-Sampdoria non è solo il racconto di una partita giocata con padronanza e pressoché a senso unico (fino all'ingresso in campo di Muriel...), ma è stata ancora una volta palcoscenico d'esibizione di nuovi protagonisti : Bastoni e Melegoni. Il primo, in campo per 90', è stato autore di debutto coi fiocchi, non che abbia fatto chissà grandi cose, ma la sensazione era di vedere in campo un giocatore 'taciturno' ma, se chiamato in causa, pronto a rispondere al comando. Melegoni, invece, forse ancora più di Bastoni, era atteso dal grande pubblico di casa: definito l'erede di Gagliardini, è stato ripreso da Rizzoli per un'entrata sporca. Come accade ad ogni rimprovero, lì per lì è apparso quasi timoroso per qualche minuto, poi si è sciolto e ha regalato giocate e movimenti che fanno ben sperare.



La sensazione è che ormai Gasperini abbia fatto suo il settore giovanile e che questo risponda prontamente alle richieste del mister. E' l'inizio di una nuovo capitolo atalantino, un capitolo che potrebbe passare alla storia per essere uno dei più fruttuosi in fatto economico; a tal proposito, se le casse in entrata sorridono, quelle in uscita fanno sogni tranquilli. Attualmente, dopo le cessioni di Gagliardini, Sportiello, Pinilla e Stendardo, acquisti all'orizzonte imminenti non si registrano e alla conclusione del mercato manca una settimana. Che la rosa attuale basti a portare a termine il campionato?