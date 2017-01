Se l'Epifania tutte le feste si porta via, non vale la stessa cosa per l'Inter, con il quale l'Atalanta dovrebbe portare a termine la telenovela Gagliardini per la prossima settimana.



Per quanto l'intesa di massima sia già stata raggiunta, sulla base di un prestito alquanto oneroso con diritto di riscatto a giugno, le due società ancora non si sono trovate attorno a un tavolo per ultimare la faccenda ma l'affare si farà. Ovviamente, questo lento procedere sollecita altre corteggiatrici, su tutte la Juventus, a mettersi nuovamente in gioco per strappare il gioiello, ma la sensazione è che sia semplicemente tanto fumo e nulla più: la vecchia signora, infatti, pare solo 'infastidita' dal fatto che un giocatore alla quale era ed è interessata finisca per rinforzare i propri cugini. Tale fastidio si percepisce anche dal fatto che Orsolini, attaccante vicinissimo all'Atalanta fino a qualche giorno fa, sia ora ben appetito dai bianconeri tant'è vero che la società torinese avrebbe già in mano un accordo con l'Ascoli. Della serie, 'juventini guastafeste'... . A parte ciò, Gagliardini, fino a domenica sarà un giocatore atalantino, tant'è vero che il suo nome è apparso nella lista dei convocati di Gasperini, ma da qui a dire che Roberto giocherà da titolare o da subentrante ne passa: mister Gianpiero rischierà di mettere in campo un giocatore che, attualmente, equivale ad un'operazione pari a 30 milioni?



Per un giocatore destinato, probabilmente, a vestire un'altra casacca nerazzurra, un'altro, Franck Kessie è sempre più accostato alle sirene estere, specialmente quelle dell'ex ct Antonio Conte e anche qui i numeri sono da capogiro: 24 milioni di sterline. Ma, anche in questo caso, per ora, nessuna decisiva novità, anche perchè l'Atalanta, a quanto pare, per privarsi da subito di Kessie vorrebbe all'istante ben 35 milioni... e il Chelsea a queste condizioni non ci starebbe proprio.



L'ufficialità, invece, giunge da Papu Gomez.... e non per il suo addio, ma per quello del compagno a cui è molto legato, Mauricio Pinilla. Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, Alejandro, tramite il suo profilo Instagram ha salutato il cileno: ''Oggi sono molto triste perchè non sarai più con me, il calcio a volte è così, ti da tanto, ma ti toglie tanto, e oggi mi ha tolto un 'grandisimo' amico, ti voglio bene @pinigol9...''. Questo l'affettuoso saluto-addio del Papu, sperando che anche lui non sia il prossimo a lasciare Bergamo, poiché i corteggiatori non mancano neppure a lui, per ultimo, il Milan di Montella.



In mezzo a tutte queste voci, domenica si ritorna in campo e il Chievo aspetta in casa propria gli orobici. Solo a quel punto si potrà osservare se questo chiacchierare abbia e/o stia destabilizzando il gruppo. Sperando che non sia così.