Un'altra partita perfetta: contro il Cagliari, l'Atalanta si esalta ed è protagonista di un 2-0 mai messo in discussione.



Partita in totale discesa e, se avessero giocato per altri 90', le cose non sarebbero cambiate: il Cagliari di Rastelli si presenta con un centrocampo a cinque che, a confronto con quello a quattro di Gasperini, non regge e soccombe sulle incursioni di Conti e Spinazzola. I nerazzurri, dal canto loro, fanno gioco forza e in soli 20' portano a casa l'intera posta in palio, attraverso le segnature del suo re, Alejandro Gomez, dapprima sfruttando una clamorosa disattenzione difensiva avversaria e poi firmando un eurogol depositato proprio sotto all'incrocio. Dopo il time break, il Cagliari ridisegnato in formato 4-3-3 sembrava più propopenso ad offendere. Appunto, sembrava, perchè una squadra sotto di due reti e totalmente incapace di mettere per un istante in discussione il tabellino, lascia il tempo che trova.



Su un risultato praticamente archiviato nel primo tempo, su un esito maturato da un collettivo che gioca a memoria e che in Papu vede il suo punto di riferimento, il suo inarrivabile, l'Atalanta, dopo l'1-0 di ieri della Juventus sull'Inter, balza al quinto posto e lo stesso Gasperini, a fine partita ha ammesso 'ora iniziamo anche noi a credere all'Europa', perchè, quando i fatti parlano diventa sempre più difficile fare a meno di sentirli.



Piccola, ma non per questo meno importante, nota d'osservazione va al momento di festa avvenuto prima del match col Cagliari: è stato infatti premiato, per i suoi 81 anni, Mino Favini, lo storico 'Mago' di Meda operativo nel settore giovanile dell'Atalanta per ben 24 anni; a lui si deve l'esplosione di diversi nomi come Montolivo, Pazzini, Motta, Bonaventura, Caldara, Conti, Grassi, Gagliardini e chi più ne ha e più ne metta. Il successo di ieri va principalmente a lui, perchè se l'Atalanta può contare su uno dei migliori vivai al mondo, molto lo deve a questo piccolo ma grande uomo. Grazie di cuore, Mino.