Bicchiere mezzo pieno o bicchiere mezzo vuoto? All'indomani del match esterno sul campo del Torino, il cui verdetto ha decretato un punto per squadra, croci e delizie si rincorrono una dietro l'altra.



Jasmin Kurtic, l'uomo più 'sotto accusa' del momento. Già, perchè allo sloveno pesano sulla coscienza almeno tre ipotetici gol irrealizzati, uno dei quali una sorta di rigore in movimento. Errori che, alla fine, hanno influito sul match ma, se è vero che sotto l'aspetto offensivo Kurtic deve migliorare, è altrettanto vero che è uno dei giocatori inamovibili dello scacchiere di Gasperini. Ed è proprio grazie al tecnico attuale che si deve il rispolvero o quasi la rinascita di un giocatore rimasto, sino a maggio dello scorso anno, un calciatore 'insipido', le cui prestazioni erano altalenanti e poco incisive.



Per un Kurtic disattento sotto rete, un altro, finalmente, torna al gol: Andrea Petagna. Quest'ultimo, servito tra l'altro dallo stesso Kurtic, infila nell' angolino la rete valevole l'1-1. Una segnatura pesante, come pesante e costante è la sua presenza in campo: Andrea, infatti, non sarà il centravanti dal gol al minuto, ma il suo impegno e i suoi movimenti fanno la differenza e lo rendono l'attaccante 'preferito' da piazzare in campo, altrimenti, se così non fosse, gli altri compagni di reparto gli avrebbe già portato via il posto... .



Per quanto si siano persi per strada due punti, l'equità forse è l'esito più giusto, giacché il primo tempo orobico non è stato dei migliori.



La classifica, ad oggi, ci ricorda che i nerazzurri occupano trionfalmente il sesto posto, davanti a Milan, Fiorentina e lo stesso Torino (!!!). Gasperini si coccola il posizionamento, punzecchiando Mihajlovic audace nell'ammettere prima dell'incontro che 'tra le squadre che ci stanno davanti la meno attrezzata è l'Atalanta', tanto bravo a farsi smentire da Gasperini, per il quale 'alla fine contano i punti' (e il Torino ne ha 8 in meno rispetto all'Atalanta). Ancora qualche giornata di prova per vedere se la squadra terrà botta e sarà in grado di restare tra i piani alti. Ma, a prescindere dall'impresa, questo piccolo Davide, capace di sfidare i giganti del calcio italiano, ha già fatto breccia nel cuore degli amanti della sfera.