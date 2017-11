Incidenti tra tifosi del Milan e dell'Aek Atene nella capitale greca, prima del match di Europa League: in metropolitana si sono infatti verificati scontri tra italiani e greci. Secondo la polizia greca ci sarebbero 9 feriti di cui 3 in ospedale, ma non in gravi condizioni: per il momento nessun fermo



SCONTRI IN METROPOLITANA - Ottanta tifosi del Milan invece di andare allo stadio con i bus, che sarebbero stati scortati dalle forze dell'ordine, hanno preferito raggiungere lo stadio in metropolitana: mentre cantavano cori in metro, c'è stato un assalto da parte dei tifosi dell'AEK (secondo fonti locali una trentina di persone). Hanno tirato pietre e fumogeni contro i tifosi del Milan nella stazione "Pefkakia". 9 feriti, di cui 6 medicati appena fuori dallo stadio e 3 portati precauzionalmente all'ospedale "Erythros Stavros", ma nessuno in gravi condizioni. Le prime ipotesi parlano di ferite da arma da taglio.