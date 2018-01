In casa Athletic Bilbao continua a tener banco il futuro del giovane portiereArrizabalaga. Come riportato da Marca, infatti, nelle ultime ore sembra essersi raffreddata la trattativa con il Real Madrid per il giocatore. Il giocatore vuole che il suo futuro si decida a gennaio, altrimenti potrebbe rinnovare con l’Athletic oppure valutare altre opzioni. Il portiere era stato seguito anche dalla Juventus per il dopo Buffon.