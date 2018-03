Intervenuto a Onda Cero, il portiere classe '94 dell'Athletic Bilbao Kepa ha spiegato nuovamente i motivi che lo hanno portato a rifiutare la proposta del Real Madrid per rinnovare col club basco: "Per avere qualche chance di andare al Mondiale ho bisogno di fare bene con l'Athletic. Ho avuto bisogno di tempo per riflettere insieme alle persone a me vicine, era una decisione determinante per il mio futuro calcistico".