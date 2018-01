Ufficiale l'ingaggio da parte dell'Athletic Bilbao del difensore Cristian Ganea dal Viitorul Costanta. Il rumeno si trasferirà in Spagna a partire dal prossimo 1° luglio. Ecco il comunicato del club basco: "Athletic Club e FC Viitorul Constanta hanno raggiunto un accordo per l'incorporazione del giocatore Cristian Ganea all'Athletic Club dal 1° luglio 2018, per le stagioni 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, con l'opzione di estendere il contratto per una stagione aggiuntiva".