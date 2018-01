Kepa Arrizabalaga non sarà il nuovo portiere del Real Madrid, non a gennaio perlomeno perchè il portiere basco classe 1994 ha firmato oggi un rinnovo contrattuale monstre con l'Athletic Bilbao. Il club del presidente Florentino Perez è alla ricerca di un portiere di livello assoluto da portare a Madrid entro la prossima estate e il prolungamento di Kepa, con l'inserimento di una clausola rescissoria importante, potrebbe anche riaprire scenari di mercato che sembravano chiusi come la possibilità di fiondarsi a giugno sul portiere del Milan, Gigio Donnarumma.



RINNOVO CON CLAUSOLA - Kepa si è infatti legato all'Athletic Bilbao con un nuovo contratto che scadra il 30 giugno 2025. Il massimo possibile dalle leggi spagnole a cui va aggiunto un bell'aumento salariale e, soprattutto, una clausola rescissoria da 80 milioni di euro che, quindi, cambia anche i piani del Real Madrid. Il club spagnolo aveva anche fatto sostenere le visite mediche al portiere ma, trovando un problema fisico, aveva bloccato la trattativa che ora è definitivamente chiusa.



GIGIO COSTA MENO - Il Real Madrid ora può quindi lanciarsi nuovamente sul mercato dei portieri alla ricerca di un titolare per le prossime stagioni e il nome di Donnarumma non può non essere preso in considerazione. Nel contratto di Gigio non è presente una clausola rescissoria, dato che non è stata depositata dal Milan al momento della firma del rinnovo (scatenando anche la furia dell'agente Mino Raiola). Le cifre scritte nel presunto accordo erano però chiare e prevedevano 40 milioni di euro di clausola in caso di mancata qualificazione alla Champions e 70 in caso di accesso alla massima competizione europea. Cifre che in sede di trattativa non varranno (il Milan ha libertà di fissare il prezzo), ma che Mino Raiola è intenzionato a far rispettare, avendo più volte minacciato di far causa al club rossonero. E con la nuova clausola di Kepa, Donnarumma potrebbe alla fine costare meno dello spagnolo. Quale sarà la scelta finale di Florentino Perez? Riuscirà il Milan ad opporsi ad un affondo estivo?