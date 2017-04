Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, alla vigilia della sfida contro il suo ex Genoa, parla del match e della preparazione avvenuta durante la pausa-Nazionale: "Dopo la sosta, Berisha é tornato ad allenarsi, si é ripreso ma tengo il dubbio tra Gollini e lui. Anche Conti e Caldara hanno recuperato".



RITORNO A GENOVA - "Tornare a Genova non é mai come andare negli altri stadi, ma aldilà delle persone che rivedrò sarò concentrato sulla partita. Dobbiamo dare attenzione solo alla partita, non alle situazioni esterne del Genoa. La squadra sicuramente da tempo fatica ma ha ottimi calciatori e sul suo campo é difficile far risultato. Dopo la sosta poi c'è sempre un pò di incertezza a ripartire ma noi vogliamo riprendere da dove ci eravamo fermati. Il segreto é ancora pensare a una partita per volta e riporre il massimo delle energie gara per gara".



PETAGNA E SPINAZZOLA - "Ci siamo allenati per questo, sistemando tutti gli acciacchi e ci siamo anche gratificati con gli esordi in Nazionale di Petagna e Spinazzola, valorizza e premia tutto il nostro ambiente".



PANCHINA D'ORO - "Io avevo votato Di Francesco per la panchina d'oro ma per ottenerla io l'anno prossimo devo fare non solo le pentole ma anche i coperchi, vediamo come finirà. Parte la volata ora, dobbiamo tenere forte le ultime giornate e conservare i primi posti in classifica. Mi permetto di congratularmi con Freuler per la sua continuità e il suo campionato. E con Spinazzola che per poco non faceva gol in Nazionale, ci saremmo arrabbiati".



PINILLA VS PETAGNA - "Ritroveremo Pinilla, io avevo fatto scelte diverse preferendo Petagna. Come gli ex avrà qualche motivazione in più. Migliaccio ha annunciato il ritiro, é un uomo spogliatoio molto importante e soprattutto amato dalla gente, per questo la dirigenza lo terrà stretto".