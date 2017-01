C’è già un accordo verbale tra Antoine Griezmann e il Manchester United: a dare l’indiscrezione è l’Independent, per il quale i colloqui tra l’agente del giocatore e la dirigenza dei Red Devils vanno avanti da mesi. L’attaccante dell’Atletico Madrid sarebbe "estremamente interessato”"al trasferimento, che presumibilmente potrebbe essere chiuso in estate. Per i bookmaker, però, ce n’è abbastanza per scommettere sul colpo di scena già nella sessione di calciomercato in corso: il colpo di Mourinho entro la fine del mese è offerto a 2,75 sulle lavagne britanniche e per i quotisti non è escluso che l’acquisto di Griezmann diventi il più costoso di tutti i tempi, una possibilità a 3 volte la posta.