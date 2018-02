Niente Italia per Yannick Carrasco, almeno per ora. Secondo la stampa spagnola, l'ala belga classe 1993 dell'Atletico Madrid è vicinissima al trasferimento in Cina. Precisamente al Dalian Yifang (club neo-promosso dopo aver vinto il campionato di seconda divisione), pronto a investire 60 milioni di euro per il suo cartellino: 30 milioni in tasse, 22,5 all'Atletico Madrid e 7,5 al Monaco che si era riservato il 25% sulla sua futura rivendita. Carrasco, accostato pure a Juve e Roma nello scorso mercato di gennaio, non è stato convocato da Simeone per la partita di oggi in Europa League contro l'FC Copenaghen.