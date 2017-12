Il direttore generale dell'Atletico Madrid, Gil Marin, parla a Onda Cero di Antoine Griezmann, attaccante dei Colchoneros cercato dal Barcellona: "Non tratteremo la sua cessione a gennaio ed è praticamente impossibile che venga pagata la clausola che fino al primo luglio è di 200 milioni. Ad ogni modo sarebbe un colpo peggiore per noi perdere Simeone che non Griezmann. Il tecnico rappresenta il club per valori, lavoro e filosofia di gioco: rappresenta la squadra, nessun calciatore da solo può farlo. Comunque resterà qui, c'è costato molto unire lui e Diego Costa e l'intenzione è farli giocare insieme a lungo".



Gil Marin lancia poi un messaggio al club blaugrana: "Non ha senso che a metà campionato la squadra prima in classifica cerchi di ingaggiare uno dei migliori calciatori della seconda. Con i blaugrana i rapporti sono molto buoni, però se qualcuno fa qualcosa che non deve fare, ed è ovvio che ci siano stati dei contatti, dobbiamo difendere noi e l'integrità della Liga. Non cerchiamo una sanzione per il Barcellona ma rispetto".