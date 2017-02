Big match per la 24° giornata di Liga: Atletico Madrid e Barcellona si affrontano alle 16.15, match clou nella corsa scudetto e in quella alla Champions League. I Colchoneros si sono ripresi dopo un periodo difficile e cercano il 9° risultato utile consecutivo: vietato sbagliare per gli uomini di Simeone, essenziale restare in scia al Siviglia terzo. Battere il Barcellona però non sarà semplice: la squadra di Luis Enrique non perde dalla 7° giornata e il ko del Real Madrid nel recupero contro il Valencia ha riaperto i giochi per il primo posto, rilanciando un ambiente non soddisfatto dopo il successo fortunoso sul Leganes. All'andata al Camp Nou fu 1-1, oggi al Vicente Calderon il secondo round tra Atletico e Barcellona.