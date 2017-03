Tutto in novanta minuti, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen si giocano l'accesso ai quarti di finale di Champions League al Vicente Calderon. I Colchoneros hanno già un piede nel prossimo turno: merito del 4-2 in trasferta dell'andata, in più la squadra di Simeone è in un periodo di ottima forma psicofisica, con due vittorie consecutive nella Liga e il grande entusiasmo per il ritorno tra i convocati di Fernando Torres dopo il brutto incidente con il Deportivo La Coruna. Lo stesso non si può dire per i tedeschi, che non vincono una partita ufficiale da quasi un mese e sono chiamati nella difficile impresa di rimontare i due gol di svantaggio maturati all'andata. Ogni partita però è a sé: fischio d'inizio alle 20.45, si gioca Atletico Madrid-Bayer Leverkusen.