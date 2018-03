L'Atletico Madrid ha contattato l'entourage di Antoine Griezmann per capire se esiste un margine operativo affinchè la punta non scelga l'addio al club rojiblanco la prossima estate. Secondo AS, i Colchoneros non vogliono perdere l'attaccante francese e in caso di apertura alla permanenza sarebbero ben felici di trattare un ricco rinnovo contrattuale con il club.