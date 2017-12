Finalmente Diego Costa. L'attaccante dell'Atletico Madrid è stato presentato ufficialmente oggi, dopo il blocco del mercato dei Colchoneros: "Voglio ringraziare la società per lo sforzo che ha fatto per riportarmi qui. È da mesi che aspetto questo momento, voglio solo tornare in forma quanto prima e scendere in campo per aiutare la squadra. È vero, siamo fuori dalla Champions, ma lotteremo per tutti gli altri obiettivi per cui siamo in corsa e vincere. Al Chelsea ho imparato molto, è un grande club ed ho solo bei ricordi".