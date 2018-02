L'autore del primo dei due gol rifilati all'Athletic Bilbao, Kevinha parlato del tridente possibile con Diego Costa e Griezmann che si è formato quando è entrato in campo: "Non lo so, dovete chiedere al Cholo. Quando provo ad entrare, do tutto per la squadra, abbiamo giocatori molto bravi e il Cholo ha molti giocatori tra cui scegliere. C'è molta concorrenza, perché puoi superarti per segnare e aiutare la squadra. Il Cholo è quello che deve scegliere".