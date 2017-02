Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid, parla del suo futuro: "Ho un sacco di dubbi sul trasferimento in Inghilterra. Quando ero alla Real Sociedad sentivo il bisogno di lasciare. Per il momento, non ho questo desiderio. Vedremo come finirà la stagione. Se si concluderà malamente, forse mi farò delle domande. Per il momento non è rilevante..."



"In Spagna c'è il Barcellona che in attacco ha il meglio. Il Real? E' impossibile per il club in cui gioco ora. La Bundesliga non mi attrae molto. Francia? No per il momento. E l'Inghilterra mi crea dubbi per la vita privata. Piove sempre, brutto tempo... io ho bisogno di sentirmi felice" le sue parole riportate da teamtalk.com.