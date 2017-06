Antoine Griezmann ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a restare all'Atletico Madrid: ''Il club non può acquistare e sarebbe stato un duro colpo se fossi andato via ma questo club mi ha dato un sacco di fiducia. L'Atletico mi ha permesso di diventare il giocatore che sono oggi. Dopo aver parlato con il mio agente, l'allenatore e i capitani, ho deciso di rimanere. Lavoreremo fino a dicembre per vedere cosa succede e vedremo se poi potremo acquistare qualche giocatore''.