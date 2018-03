Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato ad AS del futuro di Antoine Griezmann, chiudendo le porte ad una eventuale cessione del francese, avvicinato da più parti al Barcellona.



Queste le sue parole: "Griezmann ha un contratto e non può firmare con altre squadre, questi sono i fatti. Non mi ha detto di voler andare via, quindi mi stupirebbe molto qualora fosse un suo desiderio lasciare l'Atletico. Quello che è certo e che posso dire io è che è sotto contratto, un lungo contratto, con noi e che quindi nessuna altra squadra lo può prendere senza il nostro permesso. Non dobbiamo innervosirci, credo che sia felice e voglia continuare a giocare con l'Atletico anche oltre questa stagione".