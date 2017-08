L’Atletico Madrid è pronto a piombare deciso su Marcos Llorente, centrocampista classe 1995 in forza al Real Madrid. Come riporta “As“, i colchoneros, nei prossimi giorni, potrebbero presentare un’offerta ai cugini madrileni. Operazione complicata, anche per via della folle clausola rescissoria del giovane centrocampista spagnolo, fissata a 200 milioni di euro. Il direttore sportivo dell’Atletico, Andrea Berta, crede fortemente che il giocatore si sposi alla perfezione nel sistema di gioco di Simeone.