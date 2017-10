Intervistato da Marca il terzino dell'Atletico Madrid Juanfran parla del possibile rinnovo: "Ho avuto conversazioni con Miguel Angel e Berta e proseguiranno durante la stagione. Non voglio rinnovare tanto per rinnovare, se lo faccio è perché mi sento importante per la squadra e perché credo di poter rendere al massimo. Non voglio neanche che nessuno mi regali nulla. Voglio che il club, se vuole rinnovare il mio contratto e darmi fiducia per altri anni, si senta sicuro che io possa essere un giocatore importante per l'Atletico Madrid. Per questo andremo avanti a parlarne e a prendere la decisione migliore. La cosa più importante è che io mi senta felice e realizzato qui e che il club dica che Juanfran è un giocatore importante e vuole che resti qui. Speriamo si arrivi a un accordo".