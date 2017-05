In Italia ha vestito le maglie di Pisa, Foggia, Lazio e Milan, in Spagna quella dell'Atletico Madrid. E proprio dei Colchoneros parla Diego Chamot: "Vedo grande equilibrio sia in Real Madrid-Atletico che in Monaco-Juventus. Simeone è un tecnico straordinario, che ha portato l'Atletico al punto più alto in Spagna e in Europa. Sono sicuro che vorrà prendersi una bella rivincita contro i blancos, è lui l'uomo giusto per battere il Real Madrid e regalare all'Atletico la vittoria della Champions League. Il derby di Madrid sarà come una finale".