Il centrocampista dell'Atletico Madrid Saul Niguez ha chiarito ai microfoni di AS le voci riguardanti il suo futuro: "Barcellona? Io voglio restare all’Atletico Madrid e vincere tanti trofei”. Lo spagnolo ha parlato del 2017 dei Colchoneros: "È stato un anno positivo perché abbiamo lottato su ogni fronte. Spero che il 2018 possa essere migliore. lotteremo per il campionato e per le coppe. Europa League? Non è la Champions, ma comunque è una competizione importante".