Da tempo promesso sposo dell'Inter, anche Diego Simeone in Spagna sta attraversando un periodo negativo nel rapporto con gli arbitri con il suo Atletico Madrid. Parlando in conferenza stampa, infatti, il Cholo ha attaccato l'arbitro Gil Manzano direttore di gara della sfida di Coppa del Re pareggiata 1-1 contro il Barcellona e che è costata l'eliminazione ai Colchoneros.



Simeone, in particolare accusa l'arbitro per aver segnalato un fuorigioco inesistente segnalato ad Antoine Griezmann al 59' oltre al rosso diretto dato a Yannick Ferreira Carrasco: "Possono sbagliare, ma i loro errori restano. Ora so perché abbiamo più chance in Champions League, che non in Liga o in Coppa del Re".