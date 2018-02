Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa prima del match contro l'Athletic Bilbao: "Perché l'Atletico non gioca sempre come a Copenaghen? Noi mettiamo in campo sempre la stessa intensità e la stessa voglia. A volte facciamo bene, altre male. Oblak e Diego Costa? Stanno bene e saranno della partita. Griezmann? E' un giocatore determinante, ha la libertà che vuole ed è uno dei migliori. E' un ragazzo fantastico e ha grande cuore. Se fossi un tifoso dell'Atletico farei tutto il possibile per non perderlo".