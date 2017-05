Diego Simeone ha parlato alla vigilia dell'andata delle semifinali di Champions League tra il suo Atletico Madrid e il Real. I Blancos sono stati duramente attaccati per l'arbitraggio a favore ricevuto nel ritorno dei quarti contro il Bayern: "Non è facile arbitrare, speriamo che domani il direttore di gara passi inosservato, è meglio per tutti". Poi arriva l'elogio al commissario tecnico avversario: "Il lavoro di Zidane è spettacolare, ha portato la squadra ad un ottimo livello. Il Real Madrid cercherà di attaccarci e farci male fin dall'inizio. Chi giocherà a destra? So già chi scenderà in campo. Saul? Lo conosco sin da piccolo, gli è sempre piaciuto giocare a centrocampo, può migliorare molto". Infine, un pensiero sulla partita: "Sarà una gara molto complessa, vinta dalla migliore intuizione tattica".