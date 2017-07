¡Acuerdo con @VitoloMachin hasta 2022! Será inscrito como jugador rojiblanco el 1 de enero #Vitolo2022 https://t.co/NvRZwnWoyQ pic.twitter.com/0kMk4NIMr0 — Atlético de Madrid (@Atleti) 12 luglio 2017

Nuovo arrivo in casa Atletico Madrid: si tratta di Vitolo, ex Siviglia. L'Atletico non può, causa la sanzione della Uefa, completare acquisti in questa sessione di mercato e per questo l'esterno giocherà i primi sei mesi della prossima stagione al Las Palmas, come il club canario conferma.