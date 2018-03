Las pruebas realizadas a @filipeluis confirman que sufre fractura de peroné. ¡Mucha fuerza en tu recuperación! #ÁnimoFilipe

https://t.co/eTK264XZxN — Atlético de Madrid (@Atleti) 16 marzo 2018

Brutte, bruttissime notizie perche perde fino a fine stagione il terzino brasiliano. L'esterno, uscito dal campo in barella dopo un violento contrasto,Non è ancora definito un percorso riabilitativo completo perchè è ancora da stabilire se sarà necessaria l'operazione. In ogni caso il periodo minimo per il recupero va dalle 6 alle 8 settimane e quindi per lui si può parlare di stagione finita. A rischio, invece, è il Mondiale in Russia che il giocatore potrebbe saltare in caso di operazione.