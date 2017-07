L'Atletico Madrid ha ufficializzato sul proprio sito internet il rinnovo fino a giugno 2026 del centrocampista classe '95 Saul, premiato ieri come miglior marcatore dell'Europeo Under 21 con 5 reti. Di fatto, il centrocampista spagnolo si è legato in maniera quasi indissolubile al club colchonero, di cui è entrato a far parte nel 2007 partendo dal settore giovanile fino alla consacrazione in prima squadra. Dopo il prestito al Rayo Vallecano nella stagione 2013/2014, da quella successiva è diventato un punto fermo della squadra di Simeone, con cui ha vinto una Liga, una Coppa del Re e un'Europa League e disputato due finali di Champions League. Saul era seguito dai principali club di Premier League, ma ha deciso di sposare ancora una volta l'Atletico Madrid, legandosi fino al 2026.





