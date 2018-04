Tra i possibili candidati per la successione alla guida dell'Atletico Madrid di Diego Simeone c'è l'allenatore dello Sporting Lisbona Jorge Jesus, che ha replicato così dalle pagine di Marca: "Il Cholo sta facendo un lavoro incredibile e non so che intenzioni abbia. Non conosco il mio futuro, alleno una grande squadra in Portogallo e me ne andrei solo per abbracciare un progetto più grande". Il suo contratto con lo Sporting scade a giugno 2019.