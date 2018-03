Il Cholo Simeone stando a quanto riporta la Bild ha individuato il perfetto candidato per ringiovanire la rosa dell'Atletico Madrid. Si tratta del ventiduenne centrocampista offensivo Max Meyer attualmente in forza allo Schalke 04. Il contratto del giovane tedesco, seguito anche dal Milan, è in scadenza e i colchoneros possono essere una soluzione, in funzione della crisi numerica della corte di Simeone (attualmente composta da 19 giocatori) che potrebbe garantirgli un posto in primo piano negli 11 di partenza