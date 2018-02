Sime @Vrsaljko amplía su contrato una temporada y vestirá nuestra camiseta hasta 2022

Cercato dalper sostituire, monitorato anche dallaper il dopo, Sinerinnova con l'. Il laterale croato ha firmato con i Colchoneros fino al 30 giugno dele lega il suo futuro al club spagnolo: "Sono molto contento di poter continuare a crescere qui. Mi sento molto a mio agio e penso solo a lavorare ogni giorno per essere importante per la mia squadra".- Rinnovo non è mai sinonimo di incedibilità. Ora, però, strappare l'ex Genoa e Sassuolo al club spagnolo sarà più complicato. In primis perché, con Juanfran in scadenza di contratto a gennaio, diventerà ancora più importante, Poi, con questo rinnovo di contratto, l'Atletico Madrid lancia un messaggio chiaro a Juventus e Napoli: chi vuole il laterale croato deve presentare un'offerta più che convincente.