Non c'è pace per il Pescara Calcio e, soprattutto per il suo presidente Daniele Sebastiani accusato più volte di una gestione non positiva della squadra nel corso di questa stagione.



Secondo quanto riportato dalla rete televisiva abruzzese Rete8, alle ore 3.30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco e la Polizia sono state chiamate ad intervenire presso l'abitazione del presidente Sebastiani per spegnere l'incendio delle sue macchine.