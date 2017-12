Non solo l'Inter su Gerard Deulofeu. Come scrive Estadio Deportivo, infatti, sull'esterno in uscita dal Barcellona c'è anche il Siviglia di Vincenzo Montella, che lo ha allenato al Milan la scorsa stagione. Gli andalusi sono in pole, con il giocatore che tornerebbe a vestire la maglia biancorossa dopo averla indossata nel 2014-15.